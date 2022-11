Ronaldo kraakt Ten Hag in vernietigend interview: 'Ik heb geen respect voor hem'

Delen via E-mail

Cristiano Ronaldo heeft zondag in een interview met The Sun uitgehaald naar enkele mensen bij Manchester United, onder wie Erik ten Hag. De vedette zegt niet door één deur te kunnen met de Nederlandse trainer.

"Ik heb geen respect voor hem, omdat hij mij ook niet respecteert. Als je geen respect voor mij hebt, ga ik jou nooit respecteren", zegt Ronaldo in het interview over Ten Hag, die sinds dit seizoen aan het roer staat bij United.

Ronaldo werd onlangs door Ten Hag voor één wedstrijd buiten de selectie gelaten nadat de 37-jarige Portugees in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur weigerde in te vallen. Hij ging toen voor het eindsignaal al de catacomben in.