Van Bommel en Overmars laten veelbesproken Nainggolan vertrekken bij Antwerp

Royal Antwerp FC gaat meewerken aan een transfer van Radja Nainggolan. De 34-jarige middenvelder werd vorige maand door de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars uit de selectie gezet.

"Vanavond heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Nainggolan en de clubleiding", meldt Royal Antwerp zondagavond in een verklaring over de keuze om de speler te laten gaan.

"Door de WK-break was het nodig om even met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Er is beslist om Radja niet opnieuw in de A-kern op te nemen. De club zal meewerken aan een mogelijke transfer."