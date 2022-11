Vitesse ontsnapt vier dagen na stunt bij Ajax aan nederlaag tegen Go Ahead

Vitesse is zondag aan een nederlaag ontsnapt tegen Go Ahead Eagles. Vier dagen na de stunt tegen Ajax speelden de Arnhemmers met 2-2 gelijk tegen de club uit Deventer door een doelpunt in de blessuretijd.

Vitesse kende een dramatische start van de wedstrijd aan de Vetkampstraat, want na twintig minuten spelen stond de ploeg van trainer Phillip Cocu met 2-0 achter. Philippe Rommens was de maker van beide doelpunten.

De Belg van Go Ahead Eagles schoot in de achtste minuut op fraaie wijze een vrije trap binnen, waarna hij twaalf minuten later Vitesse-doelman Daan Reiziger kansloos liet met een hard schot in de korte hoek.

Vitesse kon daar in een povere eerste helft niets tegenover stellen. Vlak na rust vonden de bezoekers wel de aansluiting. Matús Bero verlengde een voorzet van Maximilian Wittek en de bal plofte binnen.

Niet lang daarna claimde Vitesse een strafschop voor een handsbal van Evert Linthorst, maar zowel scheidsrechter Ingmar Oostrom als de videoscheidsrechter ging daar niet in mee. Uiteindelijk kreeg Vitesse in derde minuut van de blessuretijd loon naar werken. De twintigjarige Simon van Duivenbooden werkte van dichtbij binnen.

Door het gelijkspel heeft Vitesse wat meer lucht in de strijd om handhaving in de Eredivisie. De ploeg van Cocu staat dertiende en heeft twee punten meer dan nummer zestien FC Emmen. Go Ahead Eagles gaat als nummer elf de winterstop in.

