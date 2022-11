Wintertitel zorgt voor veel vertrouwen bij Feyenoord: 'Er is van alles mogelijk'

Het vertrouwen is vanzelfsprekend groot bij Feyenoord nu de club zich voor het eerst in zes jaar winterkampioen mag noemen. Aanvoerder Orkun Kökçü en trainer Arne Slot zijn trots op hun ploeg.

"Er is van alles mogelijk als je als koploper de winterstop ingaat", zei Kökçü tegen ESPN, nadat Excelsior in de laatste thuiswedstrijd van 2022 met 5-1 was verslagen.

"Het begin van het seizoen was niet optimaal met veel nieuwe spelers, maar we hebben het toch voor elkaar gekregen in de Europa League als eerste door te komen. We kunnen daar alleen maar trots zijn, maar er zit nog zoveel rek in."

Feyenoord heeft deze maand alle vier wedstrijden gewonnen, in tegenstelling tot de concurrenten. "Er stond wel een beetje druk op na Sturm Graz-uit, maar na Lazio-thuis hebben we een boost gekregen", zei Kökçü.

"Over mezelf ik ben gematigd tevreden, maar ik heb een moeilijke voorbereiding gekend. In de privésfeer was het rommelig en ik was er niet altijd bij in het begin. Maar ik word steeds rustiger in mijn hoofd en kan me weer vol focussen op voetbal."

Feyenoord-fans beleefden een mooie avond in De Kuip. Foto: Pro Shots

Slot: 'Waren vrijwel nooit minder dan de tegenstander'

Trainer Slot was eveneens tevreden. "Qua spelniveau is het een beetje op en af gegaan, maar we waren goed genoeg. Op misschien PSV-uit na zijn we niet één keer minder geweest dan de tegenstander", zei hij.

Tegen Excelsior was de oud-middenvelder vooral blij met de efficiëntie van zijn ploeg. Hij zag dat veel kansen uitmondden in een doelpunt. Kökçü, Sebastian Szymanski (allebei twee keer) en Patrik Walemark scoorden.

"Negen van de tien keer is het andersom. Maar dit heb je soms nodig. Helaas hebben we niet gescoord uit standaardsituaties. Daar moeten we in de tweede helft van het seizoen echt beter in worden."

Feyenoord heeft drie punten voorsprong op Ajax en PSV, de nummers twee en drie. De eerstvolgende competitiewedstrijd van de Rotterdammers is op 8 januari, wanneer uit tegen FC Utrecht wordt gespeeld.

