Ten Hag met goed gevoel de winterstop in: United wint door goal in blessuretijd

Erik ten Hag is zondag met Manchester United met de schrik vrijgekomen tegen Fulham. Door een doelpunt in de blessuretijd won de Engelse recordkampioen met 1-2.

United kreeg in de tweede helft de rekening voor de gemiste kansen. Bruno Fernandes hield een hoge pass onverwachts binnen, waarmee hij onbedoeld een uitbraak van Fulham lanceerde. Malacia was uit positie en zag voormalig United-speler Daniel James de 1-1 binnen schieten.

In de slotfase ontsnapte United aan een achterstand. David de Gea redde bekwaam op een fraaie omhaal van João Palhinha en James zag zijn kopbal net over het doel zeilen. Het bleek een gouden redding van De Gea, want in de 91e minuut maakte United de winnende 1-2. De achttienjarige invaller Alejandro Garnacho klopte zijn tegenstander op snelheid en werkte eenvoudig binnen.