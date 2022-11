Feyenoord verslaat Excelsior en is voor het eerst in zes jaar winterkampioen

Delen via E-mail

Feyenoord mag zich voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 winterkampioen noemen in de Eredivisie. De Rotterdammers waren zondag in De Kuip met 5-1 te sterk voor stadgenoot Excelsior.

Na twintig minuten was er al drie keer gescoord. Kenzo Goudmijn zette Excelsior verrassend op 0-1, waarna Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü de score omdraaiden. Na rust maakten Szymanski, Kökçü en Patrik Walemark het Feyenoord-feest compleet.

Het kwam deze eeuw twee keer eerder voor dat Feyenoord bij het ingaan van de winterstop bovenaan stond: in 2000 en in 2016. In het seizoen 2016/2017 werden de Rotterdammers uiteindelijk kampioen.