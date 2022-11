AS Roma wint ook zonder verguisde Karsdorp niet, Mourinho krijgt rood

AS Roma is zondag voor de derde keer op rij zonder overwinning gebleven in de Serie A. Zonder Rick Karsdorp, die door José Mourinho buiten de selectie werd gelaten, werd het na een verhitte slotfase 1-1. Mourinho kreeg rood.

Karsdorp kreeg het woensdag flink te verduren net het 1-1-gelijkspel van Roma bij Sassuolo. De ingevallen rechtsback liet bij het late tegendoelpunt zijn man lopen.

"Mijn ploeg is verraden door één speler die geen professionele houding had. Ik ga niet zeggen wie het is, maar ik heb hem gezegd dat hij in januari een nieuwe club mag zoeken", zei Mourinho toen. Al vrij snel werd duidelijk dat hij op Karsdorp doelde.

Volgens Corriere dello Sport werd Karsdorp vrijdag bij zijn huis opgezocht door boze AS Roma-supporters, die eveneens niet blij zijn met zijn prestaties. Naar verluidt is een winterse overstap naar Juventus een optie voor de oud-Feyenoorder.

Zonder Karsdorp ging het zondag tegen Torino niet beter. Na rust werd het 0-1 door Karol Linetty, waarna het drama in de slotminuten compleet leek met een late rode kaart voor Mourinho - hij had aanmerkingen op de scheidsrechter - en een gemiste penalty van Andrea Belotti. Nemanja Matic maakte in de 94e minuut alsnog de 1-1.

AS Roma is achter Napoli, Lazio, AC Milan, Internazionale, Juventus en Atalanta de nummer zeven van de Serie A. In de Europa League komt de ploeg van Mourinho na de winter uit in de tussenronde.

