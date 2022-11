Fortuna duwt FC Groningen dieper in de zorgen na knotsgekke slotfase

Fortuna Sittard heeft zondag in de Eredivisie in een spectaculaire wedstrijd van FC Groningen gewonnen. Na een knotsgekke slotfase zegevierden de Limburgers met 2-3.

FC Groningen was vlak voor rust nog op voorsprong gekomen via Ricardo Pepi. De aanvaller tikte raak uit een lage voorzet van Ragnar Oratmangoen. Voor Pepi was dat een flinke opsteker. De Amerikaan werd eerder deze week gepasseerd voor het WK.

Van een spektakelstuk was voor rust geen sprake, maar dat veranderde na de onderbreking. Ruim tien minuten voor tijd zorgde Paul Gladon, die in 2019 voor FC Groningen speelde, voor de gelijkmaker. De spits kopte fraai raak, nadat de van een schorsing teruggekeerde Burak Yilmaz even daarvoor geen succes in de afronding had gekend.

Gladon sloeg even later nogmaals toe: dit keer scoorde hij van dichtbij op aangeven van invaller Úmaro Embaló. De treffer werd uitgebreid gevierd door de intens meelevende Fortuna-coach Julio Velázquez.

Gladon leek de matchwinner te worden, maar dat veranderde in de 91e minuut. Florian Krüger tikte binnen uit een voorzet van Cyril Ngonge en zette het zwalkende FC Groningen op 2-2. In de blessuretijd, die liefst acht minuten duurde, ging het alsnog helemaal mis voor de thuisploeg. In de 95e minuut tikte Tijjani Noslin binnen uit een hoekschop.

Door de nederlaag zal de positie van trainer Frank Wormuth verder onder druk komen te staan bij FC Groningen. De club gaat als de teleurstellende nummer vijftien van de Eredivisie de winterstop in en staat slechts één punt boven de degradatiestreep. Fortuna Sittard bezet de elfde plaats.

Frank Wormuth staat zwaarder onder druk bij FC Groningen. Foto: Getty Images

