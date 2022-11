Heerenveen knokt zich langs Cambuur in spannende Friese derby

sc Heerenveen heeft zondag de Friese derby tegen SC Cambuur in winst omgezet tijdens de veertiende speelronde van de Eredivisie. Een schot van Anas Tahiri zorgde voor de beslissing: 2-1.

Cambuur, dat donderdag nog met 1-0 van Feyenoord had verloren, kwam na tien minuten op voorsprong via Jamie Jacobs. De middenvelder passeerde WK-ganger Andries Noppert op aangeven van Alex Bangura.

Vlak daarvoor had arbiter Allard Lindhout de wedstrijd even stilgelegd omdat er vanaf de tribunes vuurwerk op het veld werd gegooid. Dat gebeurde vanuit de hoek van het stadion waar de fans uit Leeuwarden in het uitvak zaten.

Dankzij een treffer van Amir Sarr was het duel na 35 minuten weer in evenwicht. De buitenspeler kopte via de onderkant van de lat raak nadat Cambuur-doelman João Virgínia onder de bal door was gegaan.