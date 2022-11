Saoedi-Arabië zet dopingzondaar Al-Muwallad alsnog uit WK-selectie

Bondscoach Hervé Renard heeft aanvaller Fahad Al-Muwallad uit de WK-selectie van Saoedi-Arabië gezet. De Franse coach heeft het besluit uit voorzorg genomen, omdat er een dopingzaak tegen de speler loopt.

De 28-jarige Al-Muwallad kreeg in mei een schorsing van achttien maanden opgelegd omdat hij positief had getest op een verboden middel. Het sporttribunaal van Saoedi-Arabië bracht in augustus de schorsing zodanig terug dat de speler van de Saoedische club Al-Shabab in principe kan meedoen aan het WK in Qatar.

Het mondiale antidopingbureau WADA is in beroep gegaan tegen de strafvermindering en dat heeft de zaak veranderd. Saoedi-Arabië verwacht nu toch een langere schorsing voor de 28-jarige aanvaller, die in 2019 ook al voor een jaar werd geschorst wegens doping.

"Uit voorzorg en kijkende naar de ontwikkelingen na het beroep van WADA, is in overleg met de juridische afdeling van de Saoedische voetbalfederatie besloten Al-Muwallad niet mee te nemen naar het WK", meldt de Saoedische bond via Twitter.

Renard heeft in de 32-jarige Nawaf Al-Abed (ook van Al-Shabab) een vervanger gevonden. Saoedi-Arabië is op het WK ingedeeld in groep C met Argentinië, Polen en Mexico. Voor het land begint het toernooi op 22 november met een wedstrijd tegen Argentinië.

