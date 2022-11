Mbappé scoort bij overtuigende zege PSG in laatste duel voor WK-break

Paris Saint-Germain gaat met een voorsprong van vijf punten op nummer twee RC Lens de WK-break in. In de laatste speelronde voor het toernooi in Qatar rekenden de hoofdstedelingen eenvoudig af met promovendus Auxerre: 5-0.

Vanaf de eerste minuut probeerde PSG de tegenstander de wil op te leggen. Auxerre hield de droomvoorhoede Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé het gros van de eerste helft in bedwang, maar de enige keer dat er een gaatje in de hechte defensie werd gevonden, was het wel direct raak. Na een wippertje van Messi legde Nuno Mendes de bal panklaar voor Mbappé, die met zijn knie afwerkte: 1-0.

In de tegenstoot was Auxerre een paar keer gevaarlijk, maar aanvaller M'Baye Niang vond in eerste helft Gianluigi Donnarumma in de korte hoek op zijn weg en schoot kort na rust voorlangs. Dat bleken dure missers, want een kwartier later was het 3-0. Na een rake kopbal van Carlos Soler (tweede assist Mendes) en een door Achraf Hakimi succesvol afgeronde counter was de wedstrijd beslist.

Messi trof halverwege de tweede helft de buitenkant van de paal en invaller Renato Sanches maakte tien minuten voor tijd via de binnenkant van diezelfde paal 4-0. Hugo Ekitike profiteerde kort daarna van een blunder bij Auxerre achterin: 5-0.

Deze zege betekent dat PSG de eerste seizoenshelft ongeslagen afsluit. Slechts de competitiegenoten AS Monaco (1-1) en Stade de Reims (0-0) alsmede het Portugese Benfica in de Champions League (twee keer 1-1) wisten de Parijzenaars van een overwinning af te houden.

