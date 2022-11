Janssen met goal in Belgische topper op zak naar WK, ruime zege PSG

Vincent Janssen heeft Royal Antwerp FC op bezoek bij Club Brugge een punt bezorgd. De aanvaller, die komende week met Oranje het vliegtuig neemt richting Qatar, zorgde zondag een klein kwartier voor tijd met een rake penalty voor de 2-2. In Frankrijk boekte het sterrenensemble van Paris Saint-Germain een ruime zege.

Er kwamen vijf Nederlanders in actie bij Club Brugge-Antwerp. Noa Lang en Bjorn Meijer bij Club Brugge en Janssen, Calvin Stengs (na zeventig minuten gewisseld) en Jurgen Ekkelenkamp (viel een kwartier na rust in) bij het Antwerp van trainer Mark van Bommel.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Club. Na ruim een half uur kwam de regerend landskampioen op de 131e verjaardag aan de leiding; een indraaiende hoekschop van Andreas Skov Olsen werd bij de eerste paal binnengekopt door Brandon Mechele. Een kwartier na rust schoot Ferran Jutglà via het been van Lang de 2-0 binnen.

In het laatste kwartier behaalde Antwerp toch nog een punt. Michael Frey zorgde na wegglijden van Casper Nielsen voor de aansluitingstreffer en Janssen verzilverde niet lang daarna een strafschop. Bondscoach Louis van Gaal liet vrijdag doorschemeren dat Janssen in de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal in de basis staat omdat Memphis Depay niet helemaal fit is.

Door de remise loopt zowel Antwerp als Club Brugge nauwelijks in op koploper KRC Genk. Antwerp is voorlopig tweede in de Jupiler Pro League met een achterstand van acht punten, Club Brugge staat daar weer twee punten achter. Genk speelt zondagavond nog een uitwedstrijd bij het dit seizoen tegenvallende Anderlecht.

PSG overtuigend langs Auxerre

In Frankrijk gaat Paris Saint-Germain met een voorsprong van vijf punten op nummer twee RC Lens de WK-break in. In de laatste speelronde voor het wereldkampioenschap rekenden de hoofdstedelingen eenvoudig af met promovendus Auxerre: 5-0.

Vanaf de eerste minuut probeerde PSG de tegenstander de wil op te leggen. Auxerre hield de droomvoorhoede Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé het gros van de eerste helft in bedwang, maar de enige keer dat er een gaatje in de hechte defensie werd gevonden, was het raak. Na een wippertje van Messi legde Nuno Mendes de bal panklaar voor Mbappé, die met zijn knie afwerkte: 1-0.

In de tegenstoot was Auxerre een paar keer gevaarlijk, maar aanvaller M'Baye Niang vond in eerste helft Gianluigi Donnarumma in de korte hoek op zijn weg en schoot kort na rust voorlangs. Dat bleken dure missers, want een kwartier later was het 3-0. Na een rake kopbal van Carlos Soler (tweede assist Mendes) en een door Achraf Hakimi succesvol afgeronde counter was de wedstrijd beslist.

Kylian Mbappé was een van de doelpuntenmakers bij PSG. Foto: Getty Images

PSG nog zonder nederlaag in Ligue 1

Messi trof halverwege de tweede helft de buitenkant van de paal en invaller Renato Sanches tekende tien minuten voor tijd via de binnenkant van diezelfde paal voor de 4-0. Hugo Ekitike profiteerde kort daarna van een blunder achterin bij Auxerre: 5-0.

De zege betekent dat PSG de eerste seizoenshelft ongeslagen afsluit. Slechts competitiegenoten AS Monaco (1-1) en Stade de Reims (0-0), en het Portugese Benfica in de Champions League (twee keer 1-1) hielden de Parijzenaars van een overwinning.

