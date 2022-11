Dumfries valt acht dagen voor WK geblesseerd uit bij Internazionale

Denzel Dumfries is zondag geblesseerd uitgevallen bij zijn club Internazionale. Acht dagen voor de start van het WK raakte de Oranje-international geblesseerd aan zijn knie.

In de 71e minuut van de wedstrijd tegen Atalanta leek de knie van Dumfries op 'slot' te staan toen hij zonder tegenstander in de buurt de bal aan de zijlijn toegespeeld kreeg. Hij tikte de bal zelf uit, ging vervolgens met veel pijn op de grond liggen en sloeg zijn handen uit ongeloof op zijn hoofd.

Het is niet bekend hoe ernstig de blessure is. Dumfries bekeek het restant van de wedstrijd vanaf de reservebank met een zak ijs op zijn rechterknie. Maandag moet hij zich normaal gesproken melden in Zeist. Dan komt het Nederlands elftal voor het eerst bij elkaar in de aanloop naar het WK in Qatar.