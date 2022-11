NEC boekt na cruciale redding Cillessen ruime overwinning op RKC Waalwijk

NEC heeft zondagmiddag voor eigen publiek RKC Waalwijk verslagen tijdens speelronde veertien in de Eredivisie. De equipe uit Nijmegen knokte zich tegen tien man terug van een achterstand en won uiteindelijk met 6-1. Bij een 2-1-voorsprong verrichtte Jasper Cillessen een knappe redding.

Bij RKC ontbrak Etienne Vaessen in de wedstrijdselectie omdat de doelverdediger zich had verslapen . De sluitpost, normaliter de eerste keuze van trainer Joseph Oosting, werd vervangen door Joel Pereira.

Vlak na de 0-1 moest RKC in ondertal verder. Iliass Bel Hassani kreeg na ingrijpen van de VAR een rode kaart omdat hij een lichte kopstoot had uitgedeeld aan Souffian El Karouani. RKC groef zich in met tien man en kwam door het gebrek aan creativiteit bij NEC lange tijd niet in de problemen.

Een kwartier voor tijd greep Cillessens collega Pereira een stuk minder goed in: de vervanger van Vaessen ging zomaar onder een bal door, waarna Magnus Mattsson raak kopte. Het bleek de nekslag voor RKC, dat na ongelukkig verdedigingswerk zelfs nog de 4-1 incasseerde via Pedro Marques. Daarmee was het leed voor de Brabanders nog niet geleden, want via Elayis Tavsan en Marques werd het 6-1.