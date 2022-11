FC Volendam neemt afstand van actie met Zwarte Pieten op tribunes

FC Volendam heeft zondag in een verklaring afstand genomen van een actie van zo'n veertig supporters die zaterdag verkleed als Zwarte Pieten op de tribunes stonden bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De fans hadden zich zwart geschminkt.

"Rond de wedstrijd FC Volendam-FC Utrecht heeft een kleine groep toeschouwers actie gevoerd met betrekking tot de zwartepietendiscussie. FC Volendam neemt afstand van deze actie", schrijft de Eredivisie-club in een verklaring. "De spelers van FC Volendam hebben tevens aangegeven de actie niet als positief te hebben ervaren."

FC Utrecht-trainer Henk Fraser en FC Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba reageerden na afloop van de 0-4-zege van de bezoekers kritisch op de uiting van de tientallen fans. "Ik denk dat we ons als mens hebben ontwikkeld naar een bepaald niveau", zei Fraser tegen ESPN. "Er zijn zaken uit het verleden die hier nu niet meer passen, net zoals er nu dingen zijn die over dertig, veertig of honderd jaar niet meer passen."

Mbuyamba twijfelde even of hij wel wilde spelen, toen hij voorafgaand aan het duel de tientallen fans in het publiek zag die waren verkleed als Zwarte Piet.

"Ik vind dat ze het stadion niet in mogen", zei de verdediger tegen de NOS. "Ik zag het al toen ik het veld opliep. Dat was de reden dat ik niet naar het publiek klapte. Mensen moeten zo niet naar de wedstrijd komen, dat is het hele ding. Ik snap het niet, maar ik blijf gewoon voetballen."

De comités die de sinterklaasintocht in Volendam organiseren, namen vorige maand het besluit om dit jaar geen zwart geschminkte pieten meer te gebruiken, maar de pieten er volgens "de huidige standaard" uit te laten zien. De intocht vindt deze zondag plaats.

