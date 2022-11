RKC-doelman Vaessen verslaapt zich en mist Eredivisie-duel met NEC

Doelman Etienne Vaessen van RKC Waalwijk heeft zich zondag verslapen en ontbreekt daardoor in de uitwedstrijd tegen NEC in de Eredivisie. Vaessen is normaal gesproken de nummer één onder de lat. Tegen NEC staat reservekeeper Joel Pereira in het doel.

"Etienne heeft zich verslapen. En lang ook, ja", zei trainer Joseph Oosting voor de aftrap tegen ESPN.

"Op een wedstrijddag moet je focus hebben. Toen Etienne op de club kwam, heb ik hem aangesproken en gezegd dat hij niet bij de selectie zit. Hij zal morgen wel met een uitleg komen. Deze wedstrijd is voor ons te belangrijk om het over Etienne te hebben."

Bij NEC staat Jasper Cillessen zoals gebruikelijk onder de lat. De 33-jarige doelman kreeg vrijdag te horen dat hij ontbreekt in de WK-selectie van Oranje. Bondscoach Louis van Gaal geeft de voorkeur aan de keepers Justin Bijlow, Remko Pasveer en Andries Noppert. Cillessen heeft zich vooralsnog niet uitgelaten over de keuze van Van Gaal.

"Dit is voor hem heel pijnlijk", aldus NEC-trainer Rogier Meijer. "Ook voor ons als club en spelersgroep, want wij gingen ervan uit dat hij naar het WK zou gaan. Hij was en is een mooi uithangbord. Dat is weggevallen, doodzonde. Of ik heb overwogen hem nu op vakantie te sturen? Nee. Hij wil zelf graag keepen, dat is het allerbelangrijkste."

Het duel tussen NEC en RKC Waalwijk is om 12.15 uur begonnen.

