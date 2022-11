Feyenoord jaagt met Giménez op eerste wintertitel sinds 2016

Santiago Giménez staat zondag in de basis bij Feyenoord, dat het in De Kuip opneemt tegen Excelsior tijdens de laatste Eredivisie-speelronde voor de WK-break. De Mexicaan krijgt van trainer Arne Slot de voorkeur boven Danilo.

Voor de Mexicaan is het zijn vierde basisplaats in een Eredivisie-duel. De vorige keer dat de spits in competitieverband mocht beginnen was drie weken geleden tegen Fortuna Sittard (1-1). Destijds moest hij halverwege plaatsmaken voor Danilo.