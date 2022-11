Van Nistelrooij ondanks verlies PSV tegen AZ tevreden over eerste seizoenshelft

Ondanks de nederlaag in de kraker tegen AZ van zaterdagavond houdt PSV-trainer Ruud van Nistelrooij een positief gevoel over aan de eerste seizoenshelft. De oefenmeester zag tegen de Alkmaarders dat te veel spelers hun niveau niet haalden.

"Het was gewoon niet goed, uiteindelijk is dit een slechte prestatie", vertelde Van Nistelrooij na het 0-1-verlies voor de camera van ESPN.

De ontmoeting in het Philips Stadion werd beslist door een treffer van Vangelis Pavlidis na achttien minuten. De spits kon na een foute pass van Joey Veerman opstomen richting het doel van PSV.

"We gaven een goal weg in de opbouw, wat onnodig en slecht is. Ik vond ons sowieso onrustig aan de bal. Ik zag heel veel foute passes en slordigheden, het was niet zuiver."

In de tweede helft leek PSV langszij te komen. Door de 1-1 van Cody Gakpo ging echter een streep doordat de aanvaller buitenspel stond. "Dat was het moment waarop de ploeg er misschien overheen was gekomen."

PSV staat in punten gelijk met Ajax

Zo sluit PSV het eerste deel van de competitie af met dertig punten uit veertien wedstrijden, evenveel als Ajax. Feyenoord komt zondag op 33 punten als het afrekent met Excelsior. Van Nistelrooij is al met al tevreden over de eerste maanden van het seizoen.

"We veroverden de Johan Cruijff Schaal, draaien een fantastische Europese campagne met dertien punten en we staan in de competitie op een plek die ons in staat stelt mee te doen om de titel. We wilden het alleen aftoppen met een zege in deze topper, dan hadden we het fantastisch gedaan."

Voor PSV begint de tweede seizoenshelft op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Eredivisie top vijf 1. Feyenoord 13-30 (+18)

2. Ajax 14-30 (+27)

3. PSV 14-30 (+22)

4. AZ 14-29 (+9)

5. FC Twente 14-27 (+15)

