Teleurstelling bij verliezend PSV: 'Iedereen was blij dat Ajax punten verloor'

Luuk de Jong en Xavi Simons houden een slecht gevoel over aan de laatste wedstrijd van PSV voor de winterstop. De Eindhovenaren verloren thuis met 0-1 van AZ en verzuimden daardoor te profiteren van het puntenverlies van Ajax bij FC Emmen (3-3).

"Iedereen was voor de wedstrijd blij dat de directe concurrent punten verloor", zei De Jong in het Philips Stadion tegen ESPN. "Dan moet je dat op het veld laten zien door gas te geven met z'n allen, maar dat hebben we vooral voor rust een beetje nagelaten. In de tweede helft bleven we drukken, maar het mocht niet zo zijn."

Vangelis Pavlidis opende na achttien minuten de score in Eindhoven. PSV kreeg in de eerste helft goede kansen op de gelijkmaker, maar een doelpunt bleef uit. Na rust liet de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij in aanvallend opzicht weinig meer zien. Cody Gakpo scoorde wel, maar kopte raak in buitenspelpositie.

"In de eerste helft waren we een beetje slordig en kwamen we niet aan ons eigen spel toe", baalde De Jong. "Na rust probeerden we te drukken en te drukken. Helaas werd de goal van Gakpo afgekeurd. Verder hebben we niet heel veel grote kansen gecreëerd. Dat moet beter. AZ deed het ook goed. Ze gaven weinig ruimte weg en hielden de voorzetten er goed uit."

'We waren totaal onszelf niet'

Ook Xavi Simons oordeelde dat PSV ondermaats speelde tegen AZ. De revelatie van dit Eredivisie-seizoen, die zich maandag net als De Jong in Zeist bij het Nederlands elftal meldt om zich voor te bereiden op het WK in Qatar, herkende zijn ploeg niet.

"Dit is echt vervelend. Ik had het ook niet verwacht om eerlijk te zijn", zei de negentienjarige Simons over de nederlaag. "We waren totaal onszelf niet. Ik weet niet waar het aan lag. We proberen constant te blijven, maar het ging gewoon niet."

Door de nederlaag tegen AZ staat PSV op doelsaldo zelfs achter het kwakkelende Ajax. Feyenoord speelt zondag nog thuis tegen Excelsior en gaat zo goed als zeker als koploper de winterstop in, maar Simons wanhoopt niet. "We hebben genoeg tijd om onszelf te ontwikkelen en bepaalde dingen te verbeteren."

Eredivisie top 5 1. Feyenoord 13-30 (+18)

2. Ajax 14-30 (+27)

3. PSV 14-30 (+22)

4. AZ 14-29 (+9)

5. FC Twente 14-27 (+15)

