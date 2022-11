Koploper Arsenal loopt uit op Manchester City dankzij dubbelslag Ødegaard

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Koploper Arsenal heeft zaterdag goede zaken gedaan in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta won dankzij twee doelpunten van Martin Ødegaard met 0-2 bij Wolverhampton Wanderers en loopt zodoende uit op naaste belager Manchester City.

City ging eerder op de zaterdag verrassend onderuit tegen Brentford (1-2), waardoor Arsenal de koppositie kon verstevigen tegen Wolves. De Londenaren hadden op Molineux het betere van het spel. Gabriel Jesus was in de eerste helft met een poging op de lat dicht bij de openingstreffer.

De middenvelder tekende een kwartier voor tijd voor de bevrijdende 0-2. Wolves-doelman José Sa had gedurende de wedstrijd meerdere puike reddingen in huis, maar had uiteindelijk geen antwoord op een schot van dichtbij van Ødegaard.