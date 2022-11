Fraser en Mbuyamba balen van Zwarte Pieten in stadion bij Volendam-Utrecht

Henk Fraser en Xavier Mbuyamba zijn niet te spreken over de aanwezigheid van tientallen Zwarte Pieten in het stadion bij FC Volendam-FC Utrecht (0-4) zaterdag. De Utrecht-trainer en verdediger van Volendam reageerden kritisch op deze uiting van de thuisfans.

"Ik denk dat we ons als mens hebben ontwikkeld naar een bepaald niveau", begon Fraser tegenover ESPN. "Er zijn zaken uit het verleden die hier nu niet meer passen, net zoals dat er nu dingen zijn die over dertig, veertig of honderd jaar niet meer passen."

Fraser wees als voorbeeld naar het stierenvechten, dat met name in Spanje nog altijd populair is. "Stierenvechten is niet meer van deze tijd. En Zwarte Piet, na alle discussies die we ondertussen hebben gehad, is niet meer van deze tijd."

Tot woede van veel mensen in Volendam maakt Zwarte Piet sinds dit jaar geen deel meer uit van de lokale Sinterklaasintocht. Fraser begrijpt dat niet iedereen zijn mening deelt. "Ik probeer zaken altijd van twee kanten te bekijken. Er zijn mensen die zullen zeggen dat het een traditie is. Je hebt ook de andere kant en ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik kan alleen aangeven wat ik ervan vind."

Henk Fraser: 'Zwarte Piet is niet meer van deze tijd.' Foto: Pro Shots

Mbuyamba: 'Mensen moeten zo niet naar het stadion komen'

Mbuyamba twijfelde even of hij wel wilde spelen, toen hij voorafgaand aan het duel met Utrecht tientallen fans in het publiek zag die waren verkleed als Zwarte Piet.

"Ik vind dat ze het stadion niet in mogen", zei de verdediger tegen de NOS. "Ik zag het al toen ik het veld opliep. Dat was de reden dat ik niet naar het publiek klapte. Mensen moeten zo niet naar de wedstrijd komen, dat is het hele ding. Ik snap het niet, maar ik blijf gewoon voetballen."

Volendam-trainer Wim Jonk keurde de aanwezigheid van de Pieten ook af. "Ik vind dat het niet thuishoort in een voetbalstadion, daar moeten we met voetbal bezig zijn. Ik vind het ontzettend vervelend. Het hoort niet."

Xavier Mbuyamba over de Zwarte Pieten: 'Ik vind dat ze het stadion niet in mogen.' Foto: Pro Shots

