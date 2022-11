PSV verliest thuis van AZ en is koppositie in Eredivisie weer kwijt

PSV is zaterdag de koppositie in de Eredivisie kwijtgeraakt. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij verloor in eigen huis van AZ (0-1) en verzuimde zo te profiteren van het verrassende puntenverlies van Ajax.

Vangelis Pavlidis zorgde na achttien minuten voor het enige doelpunt in het Philips Stadion. De Griekse spits van AZ maakte zijn eerste Eredivisie-treffer sinds augustus. PSV creëerde na rust te weinig om een punt of meer te veroveren.

PSV had tegen AZ juist een gat van drie punten kunnen slaan met Ajax, dat eerder op zaterdag teleurstelde bij FC Emmen (3-3). In plaats daarvan staan de zwalkende Amsterdammers op doelsaldo weer boven de Eindhovenaren.

De kans is groot dat Feyenoord als koploper de winterstop in gaat. De Rotterdammers hebben zondag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior aan een punt voldoende om het kalenderjaar als nummer één van Nederland af te sluiten.

AZ heeft maar één punt minder dan PSV en Ajax en bewees zich opnieuw als angstgegner van de Eindhovenaren. De laatste vier Eredivisie-duels tussen PSV en AZ in het Philips Stadion werden allemaal gewonnen door de Alkmaarders.

De laatste wedstrijd van PSV in 2022 werd vanaf de tribune bekeken door Romário. De Braziliaanse voetballegende, die tussen 1988 en 1993 het shirt van de Eindhovenaren droeg, liet in het Philips Stadion zijn voetafdruk afnemen voor een plekje in de Walk of Fame van zijn oude club.

Eredivisie top 5 1. Feyenoord 13-30 (+18)

2. Ajax 14-30 (+27)

3. PSV 14-30 (+22)

4. AZ 14-29 (+9)

5. FC Twente 14-27 (+15)

Teleurstelling bij Joey Veerman en Noni Madueke na de nederlaag van PSV tegen AZ. Foto: Pro Shots

PSV ondanks goede kansen met achterstand de rust in

Door de blamage van Ajax bij Emmen begon PSV in een luxepositie aan het duel met AZ, maar dat was niet van lange duur. Na een tamme openingsfase opende AZ in de achttiende minuut de score, met dank aan een dramatische pass van Joey Veerman. Jesper Karlsson pikte op en bediende Pavlidis, die doelman Walter Benítez met een fraai lobje verschalkte.

De tegentreffer leek PSV wat wakker te schudden. De thuisploeg drong meer aan en kreeg aardige mogelijkheden, maar de gelijkmaker bleef uit. Een inzet van Philipp Max na een snel genomen vrije trap werd in de doelmond weggekopt door Sam Beukema en Érick Gutiérrez kopte op de paal.

Ondanks die kansen mocht PSV van geluk spreken dat de achterstand bij rust niet groter was. Tijjani Reijnders brak door aan de rechterkant van het strafschopgebied en knalde op de lat. In de slotseconden werkte Pavlidis van dichtbij in het zijnet.

Vangelis Pavlidis opende in de achttiende minuut de score in het Philips Stadion. Foto: Pro Shots

Op afgekeurde goal na weinig kansen PSV in tweede helft

Van Nistelrooij greep halverwege in door Anwar El Ghazi en Jarrad Branthwaite voor André Ramalho en Gutiérrez te brengen. El Ghazi leek al snel zijn stempel te drukken. De oud-Ajacied ontfutselde Karlsson de bal rond het strafschopgebied van AZ en gaf voor op Cody Gakpo. De aanvaller kopte simpel raak, maar de VAR constateerde dat hij nipt buitenspel stond.

Het was een van de spaarzame hoogtepunten van PSV in de tweede helft. De ploeg van Van Nistelrooij had wel het meeste balbezit, maar grote kansen bleven uit. Ondertussen liet AZ zich zo nu en dan ook dreigend zien. Karlsson schoot een vrije trap van ver in één keer op doel, maar Benítez liet zich niet verrassen.

Ondanks de goede intenties liep het na rust niet bij PSV. Extra domper voor Van Nistelrooij was dat El Ghazi zich een half uur na zijn invalbeurt weer moest laten wisselen. Pas acht minuten voor tijd was PSV weer een keer écht gevaarlijk. Noni Madueke speelde Milos Kerkez fraai door zijn benen en schoot vervolgens op de buitenkant van de paal.

In de slotminuut van de reguliere speeltijd dook Madueke opnieuw gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar de twintigjarige aanvaller werkte hoog over. Op wat hectische momenten in het strafschopgebied na bleef AZ eenvoudig overeind, waardoor PSV de koppositie nu al weer kwijt is.

Noni Madueke kreeg in de tweede helft twee goede kansen, maar de gelijkmaker van PSV bleef uit. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen