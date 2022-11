Bekritiseerde Schreuder verwacht dat hij in januari nog trainer van Ajax is

Alfred Schreuder gaat ervan uit dat hij in januari nog steeds coach van Ajax is. De trainer erkende zaterdag na afloop van het zeer teleurstellende 3-3-gelijkspel tegen FC Emmen dat er harde noten moeten worden gekraakt.

"Of ik dit nog kan rechttrekken? Ja, natuurlijk wel", reageerde Schreuder na de blamage tegen FC Emmen bij ESPN. "We weten waar we aan begonnen zijn. Op dit moment is het pijnlijk. We weten dat het de laatste drie duels matig is. We willen ook dingen veranderen. We zullen moeten evalueren en in de spiegel kijken. Ik ook."

Ajax kwam tegen Emmen snel op achterstand door een prachtige vrije trap van Jeroen Veldmate. De Amsterdammers herstelden de schade door goals van Kenneth Taylor (twee keer) en Steven Bergwijn. Na rust viel Ajax weg en scoorde Emmen twee keer via Richairo Zivkovic en Mohamed Bouchouari.

"We zijn dit seizoen uitstekend begonnen, boven verwachting. Alleen de laatste wedstrijden waren matig", zei Schreuder, die niet verwacht dat hij wordt ontslagen. Op de vraag of hij denkt dat hij in januari nog steeds trainer van Ajax is, antwoordde hij bevestigend. "Daar ga ik wel van uit."

De fans van Ajax hadden in het stadion van FC Emmen een spandoek opgehangen met de tekst: 'Schreuder, rot op!' Foto: Pro Shots

Schreuder zinspeelt op versterking: 'We kunnen een impuls gebruiken'

Schreuder vond het spel van Ajax met name na rust onacceptabel. "De tweede helft was van onze kant een schande. In de eerste helft stond er een team op het veld, maar de tweede helft niet. We waren er niet bij met onze hoofd. We dachten dat we er waren."

Ajax heeft nu drie competitieduels op rij niet gewonnen. De ploeg van Schreuder verloor vorige week zondag met 1-2 van titelconcurrent PSV, terwijl woensdag met 2-2 werd gelijkgespeeld tegen laagvlieger Vitesse.

"De druk op mij is logisch, dat hoort bij grote clubs. We gaan natuurlijk overleggen de komende weken en we gaan zeker wat veranderen", zei Schreuder, die op de persconferentie na afloop aangaf te hopen op een versterking. "Dat zullen we moeten bespreken, of dingen ook haalbaar zijn. Ik ga niet op namen of posities in. Ik vind dat we een impuls wel kunnen gebruiken."

Door de slechte week is Ajax afgezakt van de eerste naar de derde plek in de Eredivisie. PSV en Feyenoord kunnen dit weekend nog uitlopen op de Amsterdammers.

