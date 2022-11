Bergwijn laakt 'schandalig' Ajax: 'Geen flauw idee wat we aan het doen waren'

Steven Bergwijn vindt het ongelooflijk dat Ajax zich zaterdagavond opnieuw te kijk heeft gezet in de Eredivisie. De Amsterdammers gaven bij FC Emmen in de tweede helft een 1-3-voorsprong uit handen, tot grote frustratie van de aanvaller.

"We hebben de hele tweede helft achter FC Emmen aangelopen. Ik heb geen flauw idee wat we aan het doen waren", zei een aangeslagen Bergwijn na het 3-3-gelijkspel in gesprek met ESPN. "Ik heb ook niet het gevoel dat we wisten wat we moesten doen. Dit kan gewoon niet, het is schandalig. Ik heb er geen woorden voor."