Ajax blameert zich bij FC Emmen en sluit eerste seizoenshelft af in mineur

Ajax heeft zich zaterdagavond opnieuw geblameerd in de Eredivisie. De zwalkende Amsterdammers gaven in de uitwedstrijd tegen FC Emmen een 1-3-voorsprong uit handen (3-3), waardoor de druk op trainer Alfred Schreuder verder toeneemt.

Jeroen Veldmate schoot FC Emmen uit een vrije trap al na zes minuten op voorsprong aan De Oude Meerdijk. Ajax herstelde zich nog voor rust met treffers van Kenneth Taylor (twee) en Steven Bergwijn, maar die comfortabele voorsprong bleek niet genoeg. Oud-Ajacied Richairo Zivkovic bracht de spanning in de tweede helft terug en Mohamed Bouchouari tekende in de 84e minuut voor de gelijkmaker.

Door het puntenverlies en vertoonde spel in Emmen gaf Ajax een vervolg aan de crisis waarin de regerend landskampioen al enige tijd verkeert. De ploeg van Schreuder verloor vorige week de topper tegen PSV (1-2) en kwam afgelopen woensdag niet langs Vitesse (2-2), waardoor de koppositie werd verspeeld.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat Ajax in drie opeenvolgende Eredivisie-duels zonder zege blijft. PSV speelt om 20.45 uur nog een thuiswedstrijd tegen AZ en kan in de laatste speelronde voor het WK in Qatar een gat van drie punten slaan met Ajax. Datzelfde geldt voor Feyenoord, dat het zondag in De Kuip opneemt tegen Excelsior.

FC Emmen is nu drie wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat nog wel in de gevarenzone. Emmen heeft nu vijf punten meer dan hekkensluiter FC Volendam, dat zaterdagavond kansloos van FC Utrecht verloor (0-4).

Met Remko Pasveer, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn stonden er vijf spelers in de basis van Ajax die met Oranje naar het WK in Qatar mogen. Schreuder koos in de spits dit keer voor Brobbey, waardoor Mohammed Kudus op de bank begon. Ook Daley Blind was weer veroordeeld tot een reserverol.

Eredivisie top 5 1. PSV 13-30 (+23)

2. Feyenoord 13-30 (+18)

3. Ajax 14-30 (+27)

4. FC Twente 14-27 (+15)

5. AZ 13-26 (+8)

Alfred Schreuder komt door het puntenverlies verder onder druk te staan bij Ajax. Foto: Pro Shots

Ajax herstelt zich snel van dramatische start

Ajax had wat recht te zetten na de teleurstelling tegen Vitesse, maar in plaats daarvan konden de Amsterdammers al na vier minuten in de achtervolging. Owen Wijndal leed eerst slordig balverlies en veroorzaakte daarna een vrije trap op een gevaarlijke positie. Dat kwam de linksback duur te staan, want aanvoerder Veldmate werkte de bal op schitterende wijze in de kruising.

Het antwoord van Ajax volgde nog geen minuut later. Een volledig vrijstaande Taylor werd in het strafschopgebied aangespeeld door Tadic en de WK-ganger schoot via het lichaam van doelman Mickey van der Hart raak. Van een Ajax-offensief was daarna geen sprake. Sterker nog: Emmen had na twintig minuten op voorsprong moeten komen. Steven Berghuis hief buitenspel op bij een indraaiende vrije trap en daardoor kon Miguel Araujo van dichtbij binnenschieten, maar hij werkte naast.

Net als bij de gelijkmaker kwam Ajax daarna redelijk uit het niets op voorsprong. Tadic bracht de bal het strafschopgebied in en vond het hoofd van Taylor, die Van der Hart kansloos liet. Vier minuten later toonden de bezoekers zich opnieuw bijzonder effectief. Bergwijn draaide weg van zijn tegenstander, dribbelde richting het strafschopgebied en knalde fraai raak.

Ajax had na de 1-3 de controle, maar ontsnapte op slag van rust aan een tweede tegengoal. Calvin Bassey, die niet fit was, ging pijnlijk in de fout bij een luchtduel en daardoor kon Zivkovic op Pasveer aflopen. De oud-Ajacied werd het moeilijk gemaakt door een terugsprintende Bassey en schoot vervolgens op de borst van Pasveer.

Kenneth Taylor maakte na zijn tweede doelpunt een duidelijk gebaar richting de camera. Foto: Pro Shots

Defensief kwetsbaar Ajax geeft voorsprong uit handen

Met Blind en Kudus voor de geblesseerde Bassey en de vrijwel onzichtbare Brobbey kwam Ajax met twee verse krachten uit de kleedkamers. Kudus had vlak na rust direct moeten scoren na een steekpass van Tadic, maar hij schoot op het been van Van der Hart.

Ajax wist verder totaal niet te overtuigen en bleek defensief opnieuw erg kwetsbaar. Nadat Rui Mendes al een grote mogelijkheid aan zich voorbij liet gaan - de ver uitgekomen Pasveer plukte de bal net voor zijn voeten weg - bracht Zivkovic de spanning in de 58e minuut helemaal terug. De spits werd slecht gedekt en kon van dichtbij binnenwerken.

De treffer deed FC Emmen duidelijk goed, al waren de beste kansen voor Ajax. Bergwijn verzuimde Van der Hart van dichtbij te passeren en een geplaatst schot van Kudus belandde op de lat. Bergwijn speelde bovendien een countersituatie dramatisch uit met een verkeerde pass die niet eens in de buurt van Kudus kwam.

FC Emmen bleef in leven en werd meerdere keren dreigend tegen Ajax, dat net als in de vorige duels defensief erg kwetsbaar was. Na een uitstekende kans voor Mark Diemers, die in kansrijke positie naast schoot, was het in de 84e minuut alsnog raak. Een voorzet van Bouchouari werd door niemand getoucheerd en viel in de verre hoek, waardoor Ajax de eerste seizoenshelft in mineur afsluit.

De boodschap van de supporters van Ajax aan trainer Alfred Schreuder was duidelijk. Foto: Pro Shots

Eerder

Aanbevolen artikelen