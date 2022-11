FC Utrecht zet sterke reeks voort met ruime zege op hekkensluiter FC Volendam

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Utrecht heeft zaterdag de vierde competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Henk Fraser won met ruime cijfers bij FC Volendam: 0-4. Taylor Booth maakte in de openingsfase het duizendste uitdoelpunt voor Utrecht in de Eredivisie.

Booth sloeg na dertien minuten toe. Na een vlotte aanval van Utrecht belandde de bal bij Bas Dost, die stuitte op doelman Filip Stankovic. De rebound werd een prooi voor Booth. De Amerikaanse middenvelder was vorige week ook al trefzeker tegen FC Groningen (2-1-winst).

Dost bracht een kwartier voor tijd de beslissing. De spits reageerde alert op een voorzet van invaller Othman Boussaid en kopte raak. Het was het eerste doelpunt van Dost sinds 11 september tegen Vitesse (1-0). Boussaid leverde ook de assist bij de 0-3 van Sander van de Streek. Can Bozdogan verzorgde in blessuretijd het slotakkoord.