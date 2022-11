PSV treedt ongewijzigd aan in kraker, De Wit en Pavlidis keren terug in AZ-basis

PSV treedt zaterdagavond ongewijzigd aan in de kraker tegen AZ in de Eredivisie. Bij AZ is er in de basiself weer plek voor Dani de Wit, die de wedstrijd in het Philips Stadion aanvankelijk leek te missen door een schorsing.

PSV begint dus - net als tegen Ajax - met Xavi Simons, Luuk de Jong en Cody Gakpo in de voorhoede. Het drietal, dat zich na de wedstrijd tegen AZ mag richten op het WK, houdt onder anderen Noni Madueke en Anwar El Ghazi op de bank.

Het middenveld van de Eindhovenaren bestaat uit Joey Veerman, Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez. Guus Til zit daardoor op de bank tegen de club, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2016 debuteerde in het eerste elftal.

Bij winst op AZ is de kans groot dat PSV het nieuwe jaar ingaat als koploper van de Eredivisie. Feyenoord zou morgen in het duel met Excelsior op een gelijk puntenaantal kunnen komen, maar de Rotterdamse club heeft een minder doelsaldo (+23 om +18)

AZ beschikt toch over De Wit

Bij AZ keert De Wit terug in de basis, nadat hij vorig weekend het duel met RKC Waalwijk miste wegens een schorsing. De middenvelder zou in eerste instantie ook het duel met PSV missen, maar de schorsing is voorlopig opgeschort omdat de Alkmaarders tegen de straf in beroep zijn gegaan.

Ten opzichte van het duel met RKC, dat AZ met 3-1 verloor, voert Pascal Jansen nog meer wijzigingen door. Vangelis Pavlidis is weer fit genoeg om te starten en Yukinari Sugawara zakt twee linies naar de rechtsbackpositie. Pantelis Hatzidiakos staat daardoor centraal in de defensie.

PSV-AZ begint om 21.00 uur in het Philips Stadion en is voor beide ploegen de laatste wedstrijd voor het WK in Qatar. Het duel in Eindhoven staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

