Brobbey keert terug in basis Ajax, Kudus en Blind op de bank tegen Emmen

Brian Brobbey heeft zaterdag een basisplaats bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De spits moest woensdag tegen Vitesse (2-2) nog genoegen nemen met een rol als invaller. Mohammed Kudus zit op de bank, net als Daley Blind. Middenvelder Edson Álvarez keert ook terug in de basisopstelling.

Ajax speelt tegen FC Emmen de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Bij een overwinning in Drenthe neemt de ploeg van Schreuder in ieder geval voor even de koppositie over van PSV, dat het zaterdagavond opneemt tegen nummer vier AZ.