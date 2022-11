WK-ganger Frimpong boekt met Leverkusen derde zege op rij in Bundesliga

Delen via E-mail

Jeremie Frimpong heeft zaterdag met Bayer Leverkusen voor de derde keer op rij gewonnen in de Bundesliga. De verdediger die deel uitmaakt van de WK-selectie van Oranje, won met zijn ploeg van VfB Stuttgart: 2-0.

De 21-jarige Frimpong stond in de basis bij Leverkusen, dat na een matige start in de competitie bezig is aan een uitstekende reeks. Onder leiding van Xabi Alonso won Leverkusen de laatste wedstrijden achtereenvolgens van Union Berlin (5-0), FC Köln (1-2) en nu dus VfB Stuttgart (2-0).