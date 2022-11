De Ligt maakt vlak voor WK rentree bij Bayern, Frimpong wint met Leverkusen

Matthijs de Ligt heeft acht dagen voor de start van het WK zijn rentree gemaakt bij Bayern München. De verdediger viel zaterdag in tijdens het met 0-2 gewonnen duel met Schalke 04. Eerder op de dag won WK-ganger Jeremie Frimpong met Bayer Leverkusen voor de derde keer op rij.

Ondanks de problemen met zijn fitheid is de 23-jarige De Ligt door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor het WK in Qatar. In een groot deel van de wedstrijden onder Van Gaal was hij reservespeler.