Napoli zet imponerende reeks voort, Van Bronckhorst stelt teleur met Rangers

Napoli heeft zaterdag de elfde zege op rij geboekt in de Serie A. De koploper van de Italiaanse competitie versloeg met moeite Udinese: 3-2. Trainer Giovanni van Bronckhorst incasseerde met Rangers FC opnieuw een tegenslag met het 1-1-gelijkspel bij St. Mirren.

Napoli zette in de eerste helft het overwicht om in doelpunten. Victor Osimhen opende na een kwartier spelen de score en Piotr Zielinski verdubbelde even later de voorsprong na goed voorbereidend werk van oud-PSV'er Hirving Lozano.

Na de 3-0 van Eljif Elmas na rust leek de wedstrijd gespeeld, maar Udinese zette in de slotfase aan. Door goals van Ilija Nestorovski en Lazar Samardzic mochten de bezoekers nog hopen op een stuntje, maar Napoli trok de zege met moeite over de streep.

Napoli heeft nu elf punten voorsprong op naaste belagers Lazio en AC Milan, die zondag nog in actie komen tegen respectievelijk Juventus en Fiorentina. Udinese blijft door de nederlaag steken op plek acht in de Serie A.

Giovanni van Bronckhorst boekte opnieuw een teleurstellend resultaat met Rangers FC. Foto: Getty Images

Rangers verliest terrein op Celtic

Coach Van Bronckhorst kwam zaterdag in de Schotse competitie niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij St. Mirren. Het was al het derde puntverlies van de topclub in de laatste vijf competitieduels. Rangers speelde eerder gelijk tegen Livingston (1-1) en verloor van St. Johnstone (2-1).

Rangers ligt door de puntendeling al zes punten achter op koploper Celtic, dat zaterdag nog speelt tegen Ross County. Rangers ging bovendien in de groepsfase van de Champions League roemloos ten onder en pakte geen enkele punt tegen Ajax, Liverpool of Napoli.

Van Bronckhorst liet na het duel met St. Mirren weten niet te vrezen voor een ontslag. "Ik ga met het bestuur om de tafel zitten en praten over de afgelopen maanden en over welke kant we op moeten", zei de trainer. "Ik heb geen angst, ik zie gewoon wat er komt."

Eerder

Aanbevolen artikelen