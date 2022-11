Manchester City lijdt diep in blessuretijd pijnlijke thuisnederlaag tegen Brentford

Manchester City heeft zaterdag een pijnlijke thuisnederlaag in de Premier League geleden. De ploeg van manager Josep Guardiola ging door een laat doelpunt ten onder tegen Brentford: 1-2.

Brentford-aanvoerder Ivan Toney was in de achtste minuut van de blessuretijd het eindstation van een perfect uitgevoerde counter. De aanvaller had na zestien minuten ook al voor de 0-1 gezorgd in het Etihad Stadium door raak te koppen.

De mooiste treffer van de middag kwam op naam van Phil Foden. De aanvaller schoot op slag van rust onberispelijk raak uit een corner. Het was een van de spaarzame hoogtepunten aan de kant van Manchester City, dat woensdagavond nog Chelsea de baas was in de League Cup (2-0).

De ploeg van Guardiola worstelde vorige week ook al met Fulham, maar ontsnapte toen aan puntenverlies door een penalty van Erling Haaland diep in blessuretijd. Brentford bezorgde City de tweede nederlaag van het seizoen in de Premier League.

Koploper Arsenal kan optimaal profiteren van de misstap van 'The Citizens'. 'The Gunners' spelen om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen nummer negentien Wolverhampton Wanderers. Bij een overwinning groeit het verschil tussen nummer twee City en Arsenal naar vijf punten.

Dit weekend is de laatste speelronde in de Premier League voor het WK. Het mondiale eindtoernooi duurt van 20 november tot en met 18 december. Twee dagen na de WK-finale staan Manchester City en Liverpool al tegenover elkaar in de League Cup.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen