City diep in blessuretijd ten onder, Summerville weer trefzeker in spektakelstuk

Manchester City heeft zaterdag een pijnlijke thuisnederlaag in de Premier League geleden. De ploeg van manager Josep Guardiola ging door een laat doelpunt ten onder tegen Brentford: 1-2. Crysencio Summerville kwam weer tot scoren voor Leeds United, dat desondanks van Tottenham Hotspur verloor (4-3).

Brentford-aanvoerder Ivan Toney was in de achtste minuut van de blessuretijd het eindstation van een perfect uitgevoerde counter. De aanvaller had na zestien minuten ook al voor de 0-1 gezorgd in het Etihad Stadium door raak te koppen.

De mooiste treffer van de middag kwam op naam van Phil Foden. De aanvaller schoot op slag van rust onberispelijk raak uit een corner. Het was een van de spaarzame hoogtepunten aan de kant van Manchester City, dat woensdagavond nog Chelsea de baas was in de League Cup (2-0).

De ploeg van Guardiola worstelde vorige week ook al met Fulham, maar ontsnapte toen aan puntenverlies door een penalty van Erling Haaland diep in blessuretijd. Brentford bezorgde City de tweede nederlaag van het seizoen in de Premier League.

Koploper Arsenal kan optimaal profiteren van de misstap van 'The Citizens'. 'The Gunners' spelen om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen nummer negentien Wolverhampton Wanderers. Bij een overwinning groeit het verschil tussen nummer twee City en Arsenal naar vijf punten.

Premier League top 5 1. Arsenal 13-34 (+20)

2. Manchester City 14-32 (+26)

3. Tottenham Hotspur 15-29 (+10)

4. Newcastle United 14-27 (+17)

5. Manchester United 13-23 (-1)

Summerville scoort voor vierde wedstrijd op rij

Bij Tottenham Hotspur-Leeds United liet Summerville weer van zich spreken. De 21-jarige Nederlander opende in de tiende minuut de score. De man in vorm nam de bal handig aan en liet Hugo Lloris kansloos met een hard schot.

Het was al de vierde wedstrijd op rij dat Summerville scoorde. De Rotterdammer, die aan het begin van het seizoen amper speeltijd kreeg van manager Jesse Marsch, was ook tegen Fulham, Liverpool en Bournemouth trefzeker.

De goal van Summerville tegen Tottenham was de eerste van liefst zeven doelpunten. De thuisploeg knokte zich drie keer terug van een achterstand en trok de overwinning naar zich toe door een doelpunt van Rodrigo Bentancur in de 83e minuut.

Liverpool vervolgt weg naar boven

Liverpool was op Anfield met 3-1 te sterk voor Southampton en vervolgde de ingezette weg naar boven. 'The Reds' wonnen deze maand ook van Napoli (2-0), Tottenham Hotspur (1-2) en Derby County (winst na penalty's in de League Cup).

Alle doelpunten tegen Southampton vielen in de eerste helft. Na tien minuten stond het 1-1 door treffers van Roberto Firmino, die niet is opgenomen in de WK-selectie van Brazilië, en Ché Adams. Darwin Núñez zorgde er met doelpunten in de 21e en 42e minuut voor dat Liverpool met een comfortabele voorsprong ging rusten.

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk deed als captain de hele wedstrijd mee bij Liverpool. Hij meldt zich maandag, net als de andere Nederlandse internationals, in Zeist om zich voor te bereiden op het WK.

Leiceister City-aanvaller James Maddison, een van de verrassende namen in de selectie van bondscoach Gareth Southgate, werd in het uitduel met West Ham United (0-2) na 25 minuten geblesseerd gewisseld. Manager Brendan Rodgers gaf na afloop aan dat die wissel uit voorzorg was. Maddison had in de achtste minuut voor de 0-1 gezorgd.

Nottingham Forest won met 1-0 van Crystal Palace. Bournemouth bezorgde het Everton van Frank Lampard een 3-0-nederlaag. 'The Toffees' staan nog maar één punt boven de degradatiestreep.

