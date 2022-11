Janmaat vertrekt al na vijf maanden als technisch manager bij dolend ADO

Daryl Janmaat vertrekt al na vijf maanden als technisch manager van ADO Den Haag. De oud-international zou zich niet gehoord voelen en het niet eens zijn met de keuzes die binnen de club uit de Hofstad worden gemaakt.

De 33-jarige Janmaat werd in juni aangesteld en moest samen met trainer Dirk Kuijt het gezicht van de club worden. De oud-verdediger gaf destijds aan "rustig in zijn functie te willen groeien" en verwachtte daarbij begeleid te worden.

De functie als technisch manager was voor Janmaat zijn eerste bestuurlijke functie in het voetbal. Hij sloot zijn loopbaan vorig seizoen af bij ADO, waarbij hij in 2007 zijn eerste stappen als prof maakte. In zijn tweede periode kwam Janmaat door blessureleed minder aan spelen toe.