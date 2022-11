Legendarische Feyenoord-aanvaller Cor van der Gijp (91) overleden

Cor van der Gijp is op 91-jarige leeftijd overleden. De legendarische aanvaller is de Feyenoord-speler met de meeste goals sinds de invoering van het betaald voetbal.

Van der Gijp debuteerde in 1950 bij Emma uit zijn geboorteplaats Dordrecht. Emma was in die periode befaamd omdat er vier Van der Gijps een basisplaats hadden: Wim, Freek, Janus en Cor.

In de zomer van 1955 maakte Van der Gijp de overstap naar Feyenoord. Door een blessure vierde hij pas begin 1956 zijn debuut voor de Rotterdammers.

In De Kuip vormde Van der Gijp een legendarisch aanvalstrio met Henk Schouten en Coen Moulijn. In de 233 competitieduels die hij tot 1964 zou afwerken voor Feyenoord, kwam hij 177 keer tot scoren. Geen enkele Feyenoorder was productiever sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954.

Van der Gijp veroverde zowel in 1961 als in 1962 de landstitel met de Rotterdammers. Na zijn vertrek bij Feyenoord in 1964 kwam de spits nog drie jaar uit voor Blauw-Wit voordat hij een punt achter zijn loopbaan zette.

Feyenoord houdt minuut stilte voor Van der Gijp

Van der Gijp, de oom van René van der Gijp, speelde dertien keer voor het Nederlands elftal. In die interlands maakte hij zes treffers. De aanvaller maakte deel uit van de selectie van Oranje voor de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki.

Na zijn loopbaan als prof was Van der Gijp onder meer trainer bij Veendam en technisch coördinator bij Feyenoord.

Feyenoord houdt zondag voorafgaand aan het Eredivisie-duel met Excelsior in De Kuip een minuut stilte voor de clubicoon. Het team van Arne Slot zal ook rouwbanden dragen.

