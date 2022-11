Steijn ziet zoon scoren tegen Sparta: 'Moeder had een duidelijke voorkeur'

Trainer Maurice Steijn kan ermee leven dat Sparta Rotterdam vrijdag mede door een goal van zijn zoon Sem Steijn niet van FC Twente (1-1) won. Vrienden en familie van vader en zoon zaten op de tribune op Het Kasteel en hadden een voorkeur.

"De vrienden en familie waren niet voor mij", vertelde Maurice Steijn na het gelijkspel voor de camera van ESPN. Zelfs zijn eigen vrouw juichte voor FC Twente en in het bijzonder voor haar zoon, die in de 63e minuut de 0-1 binnenkopte.

"Moeder had ook een duidelijke voorkeur", zei de coach van de Rotterdammers met een glimlach. "Maar goed, dat maakt niet uit, uiteindelijk ben ik blij met hoe het allemaal gelopen is."

In de aanloop naar de Eredivisie-confrontatie tussen Sparta en FC Twente ging het veelvuldig over de confrontatie tussen vader en zoon Steijn. "Dat is ook logisch, het is een bijzondere wedstrijd", zei Sem Steijn. "Ik heb ook echt genoten, al kreeg ik weinig ruimte. Ik ben heel blij met mijn goal."

Stand boven in de Eredivisie 1. PSV 13-30 (+23)

2. Feyenoord 13-30 (+18)

3. Ajax 13-29 (+27)

4. FC Twente 14-27 (+15)

5. AZ 13-26 (+8)

6. Sparta 14-24 (+9)

Sem Steijn kopt raak voor FC Twente tegen Sparta. Foto: ANP

'Ik dacht even: wauw, wat een goede goal'

De goal van Sem Steijn zorgde uiteraard voor gemengde gevoelens bij zijn vader. "Als iemand moet scoren van FC Twente, dan zie ik het liefst dat Sem dat is. Ik dacht heel even: wauw, wat een goede goal. Daarna schakelde ik meteen in mijn hoofd. Ik wilde minimaal een punt pakken en gelukkig is dat nog gelukt."

Maurice en Sem Steijn komen door de goal in een bijzonder rijtje, want het gebeurt bijna nooit dat een speler tegen de ploeg van zijn vader trefzeker is in de Eredivisie. In 2004 scoorde Rick Kruys namens FC Utrecht tegen toenmalig De Graafschap-trainer Gert Kruys. En in februari 2022 maakte Thijs Oosting namens Willem II zelfs twee goals tegen het RKC van coach Joseph Oosting

"Ik ken het rijtje", zei Maurice Steijn, die door een treffer van Arno Verschueren een punt pakte met Sparta tegen Twente. "Maar die andere twee trainers verloren van hun zoon. Gelukkig speelden wij nog gelijk. Zo was het een heel mooi scenario."

Eredivisie-speelronde 14 Vrijdag: Sparta-Twente 1-1

Zaterdag 16.30 uur: Volendam-Utrecht

Zaterdag 18.45 uur: Emmen-Ajax

Zaterdag 21.00 uur: PSV-AZ

Zondag 12.15 uur: NEC-RKC

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-Cambuur

Zondag 14.30 uur: Groningen-Fortuna

Zondag 16.15 uur: Feyenoord-Excelsior

Zondag 20.00 uur: Go Ahead-Vitesse

Eerder

Aanbevolen artikelen