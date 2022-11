Brugts speelt als linksachter bij Oranjevrouwen: 'Dit had ik niet verwacht'

Met Esmee Brugts als linkervleugelverdediger toverde bondscoach Andries Jonker vrijdag in de oefeninterland tegen Costa Rica (4-0) een konijn uit de hoge hoed. Zelf had de linksbuiten van PSV haar nieuwe rol ook niet zien aankomen.

"Ik ben geen verdediger, ik ben geen linksback en verdedigen is niet mijn beste kwaliteit." De verbazing was groot bij Brugts toen ze maandag op het eerste dag van het trainingskamp hoorde dat ze als linkervleugelverdediger zou spelen tegen Costa Rica.

De negentienjarige Brugts is een aanvaller pur sang. Ze sprint, dribbelt en maakt acties, altijd met de blik naar voren gericht. Tijdens het EK van afgelopen zomer in Engeland klopte ze voor het eerst op de Oranje-deur, vaak als invaller van Lieke Martens.

Dat Jonker in zijn zoektocht naar een linkervleugelverdediger in zijn 3-5-2-systeem zou uitkomen bij Brugts, had ze "niet verwacht". "Maar toen de bondscoach het uitlegde, snapte ik wel waarom. Het kan best wel bij me passen. En door ons plan kom je hoger op het veld te staan. Dan ben je meer aan het aanvallen."

Jonker vindt de "zeer talentvolle" Brugts in wedstrijden als tegen het zwakke Costa Rica met haar dribbels en loopvermogen geschikt voor de rol van linkervleugelverdediger. "Het kwetsbare punt is alleen wat ik achterin moet gaan doen. Daar zijn we een paar dagen mee bezig geweest."

Esmee Brugts krijgt na haar doelpunt een felicitatie van Dominique Janssen. Foto: Pro Shots

Eerste keer was 'gek' voor Brugts

Brugts vond het "gek", haar eerste keer op die positie. "Je komt op plekken in het veld waar je niet komt. Je moet verantwoordelijkheid nemen in de verdediging. Veel schuiven, dat is wel pittig." Brugts voelt zich gesteund door Dominique Janssen, de ervaren international die naast haar in de verdediging staat en haar op sleeptouw neemt.

Tegen het machteloze Costa Rica kon Brugts naar hartenlust naar voren rennen. Haar aanvalslust werd op slag van rust beloond met een doelpunt. Ze rondde een voorzet van Kerstin Casparij keurig af in de korte hoek voor de 4-0. "Vandaag heeft het heel goed uitgepakt", concludeerde ze. Ze werd in de rust op advies van de dokter gewisseld. Dat was uit voorzorg.

De nieuwe rol voor Brugts is een nieuw hoofdstuk in een meisjesboek. Ze begon aan 2022 met het idee om in Costa Rica het WK onder twintig jaar te spelen. Inmiddels heeft ze een EK meegemaakt en is ze de maker van het doelpunt dat Nederland naar het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland bracht.

"Het is een ontzettend mooi jaar voor mij geweest. Daarna is het heel snel gegaan. Nu sta ik hier. En dat is heel mooi. Maar ik ben hier nooit zeker van mijn plek. De trainer houdt de jonge meiden heel scherp en dat is ook goed en nodig. Niks komt hier aanwaaien."

De kans is groot dat Brugts dinsdag ook tegen Denemarken als linkervleugelverdediger speelt, omdat haar concurrent Lieke Martens niet fit is. Hoewel ze tegen Costa Rica een goede indruk maakte, antwoordt Brugts op de vraag wat haar lievelingspositie is: "linksbuiten, in een 4-3-3-systeem."

Esmee Brugts was bedrijvig op de linkerflank. Foto: Getty Images

