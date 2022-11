Malen en Dortmund onderuit in spektakelstuk bij Borussia Mönchengladbach

Delen via E-mail

Borussia Dortmund heeft vrijdag in de Bundesliga een gevoelige nederlaag geleden. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach werd met 4-2 verloren. Oranje-afvaller Donyell Malen had een basisplaats bij de bezoekers.

Malen kon niet het ongelijk bewijzen van bondscoach Louis van Gaal, die eerder op de dag bekendmaakte de aanvaller niet mee te nemen naar het WK in Qatar. De oud-PSV'er uit de Oranje-voorselectie vertolkte vrijdagavond een bijrol. In de 72e minuut werd hij gewisseld.

Toen stond de eindstand al op het bord in Mönchengladbach. Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini, Marcus Thuram en Kouadio Kone scoorden namens de thuisploeg. Julian Brandt en Nico Schlotterbeck namen de Dortmundse treffers voor hun rekening. Vijf van de zes goals vielen voor rust.

Dortmund verzuimt door de nederlaag een fraaie sprong in de stand van de Bundesliga te maken. De ploeg van trainer Niko Kovac had bij een overwinning tweede gestaan, maar bekleedt nu nog altijd de zesde plek. Het Gladbach van trainer Daniel Farke bivakkeert met drie punten minder op de zevende positie.

Zaterdag staan er nog zes duels op het programma in de Bundesliga en zondag worden er twee wedstrijden afgewerkt. Daarna gaat de Duitse competitie in winterslaap vanwege het WK in Qatar.