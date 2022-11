Heracles Almelo en PEC Zwolle halen uit, Kuijt wint weer niet met ADO Den Haag

Delen via E-mail

Heracles Almelo en PEC Zwolle hebben vrijdagavond allebei een doelpuntrijke overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Dirk Kuijt bleef voor de vierde keer op rij zonder zege met ADO Den Haag.

Koploper Heracles was op eigen veld met 5-1 te sterk voor NAC Breda. Odysseus Velanas zorgde nog vroeg voor 0-1, waarna het thuispubliek dankzij Niklai Laursen (tweemaal), Thomas Bruns, Ruben Roosken en Emil Hansson vijf keer kon juichen.

Het duel tussen nummer drie PEC en nummer vier FC Eindhoven eindigde in 5-2. Na een 2-1-ruststand werd het vroeg in de tweede helft 2-2, maar trok de thuisploeg de zege toch naar zich toe. Younes Taha maakte twee van de vijf Zwolse goals.

Kuijt was in de afgelopen drie speelrondes al niet tot winst gekomen met ADO en die reeks werd verlengd bij Telstar: 0-0. ADO speelde het laatste half uur met tien man door een rode kaart voor Amir Absalem. De ploeg van Kuijt is slechts de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie.