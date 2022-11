Oranjevrouwen maken indruk met overtuigende oefenzege op Costa Rica

De Oranjevrouwen hebben vrijdag een overtuigende oefenzege geboekt op Costa Rica. De ploeg van bondscoach Andries Jonker was in Utrecht met 4-0 te sterk voor de WK-deelnemer.

Bij rust had Nederland de eindstand al bereikt. Daniëlle van de Donk opende in de veertiende minuut de score met een kopbal, waarna Dominique Janssen, Fenna Kalma en Esmee Brugts vlak voor de pauze in een tijdsbestek van vijf minuten trefzeker waren.

Ook na de onderbreking stapelde Nederland kans op kans, maar vooral Kalma had haar vizier niet op scherp afgesteld en de paal stond ook nog een hogere score in de weg voor de Oranjevrouwen. Aan de andere kant werd Nederland nooit aan het wankelen gebracht door de nummer 37 van de wereldranglijst.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Voor Jonker is de ruime oefenzege een opsteker. De bondscoach probeerde tegen Costa Rica opnieuw het 3-5-2-systeem uit, nadat zijn tactische experiment vorige maand in de oefeninterland tegen Noorwegen (0-2) mislukte. Jonker wil zien of de nieuwe veldbezetting volgend jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een alternatief kan zijn voor het traditionele 4-3-3-systeem.

Nederland speelt dinsdag nog een oefeninterland tegen Denemarken. Het duel, dat een herhaling is van de gewonnen EK-finale van 2017 in eigen land, is de laatste wedstrijd van de Oranjevrouwen in 2022. Daarna komt de ploeg van Jonker pas weer in februari 2023 bij elkaar.

Daniëlle van de Donk was weer eens trefzeker voor Nederland. Foto: ANP

Nederland oppermachtig tegen Costa Rica

Zonder Lieke Martens (geblesseerd), Vivianne Miedema en Jill Roord (afwezig) kon Jonker weer niet over zijn beste ploeg beschikken. De coach greep het duel daarom aan om opnieuw te testen. Hij passeerde aanvoerder Sherida Spitse en keeper Daphne van Domselaar, experimenteerde met Victoria Pelova op het middenveld en Lize Kop in het doel en stelde linksbuiten Brugts als linkervleugelverdediger op.

Oranje had vanaf de aftrap niets te duchten van het povere Costa Rica en het was daarom wachten op de openingstreffer. Die viel na veertien minuten spelen. Van de Donk, uitgerekend de kleinste speler van Nederland, kopte van dichtbij een afgemeten hoekschop van Romée Leuchter binnen.

De fijne traptechniek van Leuchter bleek een wapen van Nederland, want in de 42e minuut bereidde ze ook de 2-0 voor. Dit keer was Janssen met haar rechtervoet de afmaker. Daarna ging het snel voor Oranje. Kalma maakte met een gelukje de 3-0 en uitblinker Brugts bepaalde de ruststand op 4-0 door een doorgeschoten voorzet van Kerstin Casparij af te ronden.

Jonker besloot Van de Donk, Jackie Groenen en Brugts vervolgens rust te gunnen, maar dat veranderde het spelbeeld niet. Het was aan de paal, de ingevallen keeper van Costa Rica en een aantal gemiste kansen van Kalma te danken dat het 'slechts' bij 4-0 bleef voor Nederland.

Fenna Kalma krijgt de felicitaties van Romée Leuchter (links) na haar 3-0. Foto: Pro Shots

Aanbevolen artikelen