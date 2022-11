Goal Sem Steijn tegen vader Maurice niet genoeg voor zege FC Twente bij Sparta

Het duel tussen Eredivisie-subtoppers Sparta en FC Twente heeft vrijdag geen winnaar opgeleverd: 1-1. De goal van FC Twente was een opvallende. Sem Steijn kopte namelijk raak tegen het Sparta van zijn vader Maurice Steijn.

Het doelpunt van Steijn in de 63e minuut was fraai. Uit een voorzet van Ricky van Wolfswinkel kopte hij de bal tegendraads in de hoek. Het moment deed denken aan Rick Kruys, die in 2004 namens FC Utrecht de winnende maakte tegen het De Graafschap van zijn vader Gert Kruys.