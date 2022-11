Klopp alsnog één wedstrijd geschorst voor wangedrag tegen Manchester City

Delen via E-mail

Manager Jürgen Klopp ontbreekt zaterdag op de bank bij Liverpool in de Premier League-wedstrijd tegen Southampton. De Duitser is alsnog geschorst vanwege zijn gedrag tijdens de gewonnen topper van vorige maand tegen Manchester City (1-0).

Assistent Pepijn Lijnders is zaterdag op Anfield eindverantwoordelijke. De Nederlander verving Klopp begin dit jaar ook al eens toen de Duitser vanwege een coronabesmetting ontbrak.

Klopp werd tegen City naar de tribunes gestuurd, omdat hij de assistent-scheidsrechter had uitgescholden vanwege een arbitrale beslissing waar de trainer het niet mee eens was.

In eerste instantie kreeg hij van een onafhankelijke tuchtcommissie alleen een boete van 30.000 pond (omgerekend ruim 34.000 euro). De Engelse voetbalbond FA ging in beroep, waarna Klopp alsnog werd geschorst.

De 55-jarige coach had zich na de winst op City al openlijk verontschuldigd voor zijn gedrag en aangegeven dat hij zelf ook vond dat hij een rode kaart verdiende. Liverpool is bezig aan een wisselvallig seizoen en staat achtste in de Premier League.