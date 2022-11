Oranje start zonder captain Spitse en Van Domselaar in oefenduel met Costa Rica

Delen via E-mail

De Oranjevrouwen treden vrijdag zonder aanvoerder Sherida Spitse en keeper Daphne van Domselaar aan in de oefeninterland tegen Costa Rica (aftrap 20.00 uur). Net als in de oefeninterland tegen Noorwegen stelt bondscoach Andries Jonker vijf verdedigers op.

Vorige maand probeerde Jonker het 5-3-2-systeem voor het eerst uit, maar tegen Noorwegen mislukte het experiment. Omdat de toen veelal jonge spelers bevangen waren door de spanning, schakelde de bondscoach na ruim twintig minuten spelen over op het gebruikelijke 4-3-3-systeem. Toch ging de wedstrijd met 0-2 verloren.

Tegen Costa Rica gaat Jonker met meer ervaren internationals het systeem uitproberen. Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen, die vorige maand rust kregen, vormen met Aniek Nouwen het centrale trio. Zij worden geflankeerd door Kerstin Casparij en Esmee Brugts. Laatstgenoemde speelt normaal gesproken als linksbuiten, maar is nu de linkervleugelverdediger.

Lize Kop mag zich voor het eerst onder Jonker laten zien onder de lat bij Oranje. De keeper van Ajax neemt de plek in van Van Domselaar. Laatstgenoemde, die op het afgelopen EK in Engeland doorbrak, is voorlopig onomstreden bij Oranje.