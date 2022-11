Antwerpse politie houdt 25-jarige man aan na poging tot overval op Van Bommel

Delen via E-mail

De Antwerpse politie heeft een 25-jarige man uit het Vlaamse Kapellen opgepakt na een poging tot overval op Mark Van Bommel. Een tracker die onder de Porsche van de Royal Antwerp-trainer is gevonden, heeft de politie naar de verdachte geleid.

De 45-jarige Van Bommel ontsnapte in de nacht van 24 op 25 oktober 2022 aan een overval in de parkeergarage bij zijn appartement in Antwerpen. Hij werd opgewacht door een man die een vuurwapen bij zich droeg en een zaklamp op hem richtte.