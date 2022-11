SC Cambuur strikt trainer Ultee als opvolger van Henk de Jong

SC Cambuur heeft Sjors Ultee aangesteld als nieuwe trainer. De coach is de opvolger van Henk de Jong, die vorige maand zijn werkzaamheden neerlegde vanwege medische klachten.

De 35-jarige Ultee tekent voor anderhalf seizoen bij de Friese club. De Utrechter zit zondag in de derby tegen SC Heerenveen nog niet op de bank. De coach begint pas na het laatste Eredivisie-duel van dit kalenderjaar aan zijn werkzaamheden in Leeuwarden.

Ultee werd in augustus na drie speelronden ontslagen bij Fortuna Sittard. Hij was vanaf 2019 werkzaam voor de Limburgse club, die hij afgelopen seizoen voor degradatie behoedde. Eerder was hij actief als assistent-trainer van FC Utrecht, FC Twente en Helmond Sport.

Voorganger De Jong stapte in oktober vanwege gezondheidsproblemen per direct op bij Cambuur. De Friese coach was sinds 2019 actief bij Cambuur, waarmee hij twee jaar later promoveerde naar de Eredivisie. De voormalig trainer werd tijdelijk vervangen door assistent Pascal Bosschaart.

Een klein jaar geleden werd bij De Jong een cyste in het hoofd geconstateerd. De trainer moest zich toen enkele weken laten vervangen door Bosschaart. Kort na zijn terugkeer besloot De Jong zijn functie tot het einde van het seizoen neer te leggen.

"Noodgedwongen een trainer moeten vervangen midden in het seizoen is nooit leuk en al helemaal niet om deze reden", zegt technisch directeur Foeke Booy over het vervangen van De Jong. "We moesten nu zoeken naar meer continuïteit, passend bij onze club en speelwijze en met Sjors hebben we dat gevonden."

Na het verlies van donderdag bij Feyenoord (1-0) speelt Cambuur zondag om 14.30 uur de Friese derby bij SC Heerenveen. Momenteel staat de ploeg van de nieuwe trainer op de zeventiende positie.

