Van Bommel baalt van ontbreken VAR: 'Wij nemen het bekertoernooi wel serieus'

Royal Antwerp-trainer Mark van Bommel is niet te spreken over het ontbreken van de VAR in de eerste ronde van het Belgische bekertoernooi. Zijn ploeg ontsnapte donderdag na een vroege rode kaart voor Vincent Janssen aan uitschakeling door SK Beveren.

"Voor de toeschouwers was dit een aardige bekerwedstrijd", zei Van Bommel nadat zijn ploeg na een penaltyreeks had afgerekend met Beveren. "Maar als trainer had ik graag een wat ander verloop gezien."

De trainer voelde zich benadeeld door de scheidsrechter, die Janssen al in de zevende minuut rood gaf. De spits reageerde volgens de arbiter te fel op zijn tegenstander toen hij werd neergehaald. De situatie kon niet worden teruggekeken door een VAR, die in België pas later in het toernooi zijn intrede zal doen.

"De vroege rode kaart voor Vincent heeft het ons moeilijk gemaakt", zei Van Bommel. "Ik stond op 5 meter van de situatie en volgens mij maakte Vincent geen slaande, maar eerder een duwende beweging."

Ondanks het ondertal kwam Antwerp op voorsprong dankzij Calvin Stengs, die van dichtbij scoorde. Na rust draaide Dieumerci Mbokani de stand met twee goals om namens tweede divisionist Beveren. Vooral het tweede doelpunt zorgde opnieuw voor frustratie bij Van Bommel.

"Die tweede goal had eigenlijk afgevlagd moeten worden wegens buitenspel", stelde de trainer. "Daar wil ik graag nog iets over zeggen: wij willen de Belgische bekercompetitie wel serieus nemen. Dan moeten er toch echt een VAR en een vierde official zijn."

"Uiteindelijk zijn we alsnog door en daar zijn we, gezien de omstandigheden, dubbel zo blij mee. Mijn spelers hebben er 120 minuten keihard voor gewerkt en ik ben dan ook erg trots op hen", zei Van Bommel. Zijn ploeg treft Standard Luik na het WK in Qatar in de volgende ronde.

