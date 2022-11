Ten Hag ziet stijgende lijn bij United en wil WK gebruiken voor diepere analyse

Erik ten Hag ziet de overwinning op Aston Villa in de League Cup als het bewijs dat Manchester United op de goede weg is. De manager is blij met de groei van zijn team en zegt dat hij tijdens het WK in Qatar niet wil stilzitten.

"We zijn op de goede weg", vertelde Ten Hag donderdag in gesprek met Sky Sports na de 4-2-overwinning op Aston Villa. "We hadden het lastig, maar spraken in de rust af meer druk te zetten. Ik ben er trots op dat we dat konden."

Tegen Aston Villa pakte Manchester United met een zwaarbevochten zege de draad weer op nadat het afgelopen weekend in de Premier League pijnlijk had verloren van de club uit Birmingham. Daarvoor was United in negen wedstrijden op rij ongeslagen (alle competities).

"Ik was zondag zo teleurgesteld en boos omdat we niet de benodigde strijd leverden", gaf Ten Hag toe. "Daarom ben ik nu juist blij met de veerkracht van mijn ploeg. Dit is wat we elke wedstrijd nodig hebben. De spelers van United moeten altijd 100 procent discipline tonen."

Ten Hag gaat tijdens WK niet stilzitten

Ten Hag gaat met Manchester United zondag nog op bezoek bij Fulham, waarna een aantal van zijn spelers zich met hun nationale teams gaan voorbereiden op het WK. De Nederlander heeft tijdens het eindtoernooi even geen verplichtingen, al wil hij niet stilzitten.

"We analyseren en reflecteren continu, maar nu tijdens het WK hebben we wat meer tijd", vertelde Ten Hag. "We gaan deze periode gebruiken om dieper op ons spel in te gaan en te kijken waar we ons kunnen verbeteren."

Ten Hag gaf alvast een voorschot. "We moeten in ieder geval met een hogere intensiteit spelen, wat de andere topteams ook doen", zei de trainer. "Dat hoeft niet de hele wedstrijd, maar we moeten leren wanneer we versnellen en juist de rust bewaren."

Door de 4-2-zege op Aston Villa staat United met Ten Hag in de achtste finales van de League Cup, waarin 'The Red Devils' het begin volgend jaar opnemen tegen Burnley. In de Premier League staat Manchester United vijfde, met elf punten achterstand op koploper Arsenal.

