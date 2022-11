Ten Hag neemt met United revanche op Villa in spectaculair League Cup-duel

Erik ten Hag heeft zich donderdag met Manchester United voor de achtste finales van de League Cup geplaatst. Aston Villa werd in een wedstrijd die vooral na rust spektakel bood met 4-2 verslagen.

Villa nam in de tweede helft twee keer de leiding (Ollie Watkins scoorde en Diogo Dalot maakte een eigen goal), maar tweemaal antwoordde United snel. Anthony Martial en Marcus Rashford waren trefzeker.

In de 78e minuut kwam United via Bruno Fernandes - hij werd eerder op de dag opgenomen in de Portugese WK-selectie - voor het eerst op voorsprong. In de extra tijd bepaalde Scott McTominay de eindstand op 4-2. Met de winst nam United revanche voor zondag, toen Villa in competitieverband nog met 3-1 te sterk was.

Zowel Donny van de Beek als Tyrell Malacia had een basisplaats bij United. Voormalig Ajacied Lisandro Martínez viel in. De geblesseerde Antony ontbrak nog, net als Cristiano Ronaldo, die buiten de selectie was gelaten.

United komt Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur hoe dan ook niet meer tegen in de League Cup, want die drie topclubs sneuvelden woensdag direct. Chelsea werd uitgeschakeld door Manchester City.

Het United van Ten Hag komt nog één keer in actie voordat het WK in Qatar van start gaat. Zondag gaan 'The Red Devils' op bezoek bij Fulham, dat negende staat in de Premier League. United is de nummer vijf.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen