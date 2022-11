Slot vindt dat Feyenoord veel beter moet spelen om bovenin te blijven staan

Hoewel Feyenoord zich door de 1-0-zege op SC Cambuur gedeeld koploper in de Eredivisie mag noemen, verkeert trainer Arne Slot niet in een euforische stemming. De coach is niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg zich donderdagavond liet zien in De Kuip.

"Ik ben heel blij dat we naast PSV zijn gekomen, maar ik ben niet volledig tevreden. Als we zo blijven spelen, wordt het een hele uitdaging om op deze plek te blijven staan", zei een kritische Slot in Rotterdam tegen ESPN.

In de beginfase leek het erop dat Feyenoord een simpele avond tegemoet zou gaan, want linksback Quilindschy Hartman tekende al na vier minuten voor de openingstreffer. De thuisploeg kreeg daarna enkele goede kansen om de score uit te breiden, maar miste die allemaal.

Bovendien speelde het slordige Feyenoord in grote delen van de wedstrijd op een veel te laag tempo om degradatiekandidaat Cambuur pijn te doen. "Ik vind dat we veel meer kansen hadden moeten creëren. We kregen er wel een paar, maar mag het ook tegen Cambuur?"

Arne Slot weet dat Feyenoord beter moet spelen om dit seizoen kans te maken op de landstitel. Foto: ANP

'Het was aan het einde nog even billenknijpen'

Door het povere spel van Feyenoord mocht Cambuur lange tijd blijven hopen op een stuntje. De ploeg uit Leeuwarden drong vooral in de slotfase aan, maar slaagde er - tot grote opluchting van Slot - voor de vijfde competitiewedstrijd op rij niet in te scoren.

"Het was aan het einde nog even billenknijpen. Je hebt toch angst voor de gelijkmaker en ze kregen daar op het einde ook de kans voor. Het is gewoon geluk dat het geen 1-1 werd", zei de coach, die wel zijn verdedigers complimenteerde. "Als je niet geweldig speelt, is het prettig dat je defensief goed georganiseerd staat."

Feyenoord nam de tweede plek in de Eredivisie over van rivaal Ajax en hoeft PSV alleen op doelsaldo voor zich te dulden. De kans is aanwezig dat de Rotterdammers als koploper de winterstop ingaan. PSV wacht zaterdag een pittige thuiswedstrijd tegen AZ, terwijl Feyenoord een dag later in De Kuip tegen Excelsior speelt.

Slot zinspeelde al op wijzigingen in zijn basiself, vooral in de voorhoede. Danilo kreeg tegen Cambuur opnieuw de voorkeur boven Santiago Giménez als spits. "Ze zitten dicht bij elkaar. Soms kies ik ervoor om de ander weer een keertje te laten spelen. Ik kan nu nog niet beloven dat zondag dezelfde elf namen spelen."

Eredivisie top vijf 1. PSV 13-30 (+23)

2. Feyenoord 13-30 (+18)

3. Ajax 13-29 (+27)

4. FC Twente 13-26 (+15)

5. AZ 13-26 (+8)

Eerder

Aanbevolen artikelen