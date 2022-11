Feyenoord passeert Ajax en komt naast PSV door benauwde zege op Cambuur

Feyenoord heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie door rivaal Ajax op de ranglijst te passeren. De Rotterdammers wonnen in De Kuip met 1-0 van SC Cambuur en gaan nu samen met PSV aan kop.

Linksback Quilindschy Hartman zorgde al na vier minuten voor de 1-0, zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Feyenoord. De thuisploeg kreeg daarna uitstekende kansen om de score uit te breiden, maar had het vizier niet op scherp staan.

Feyenoord stijgt door de negende overwinning van het seizoen naar de tweede plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot heeft een punt meer dan Ajax, dat woensdagavond gelijkspeelde tegen laagvlieger Vitesse (2-2).

Alleen koploper PSV staat (op doelsaldo) nog boven Feyenoord op de ranglijst. De Rotterdammers sluiten het kalenderjaar zondag af met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Excelsior. PSV speelt een dag eerder in Eindhoven tegen AZ.

Cambuur wist voor de vijfde competitiewedstrijd op rij niet te scoren. De ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart won nog maar twee wedstrijden dit seizoen en staat op de zeventiende plek.

Eredivisie top vijf 1. PSV 13-30 (+23)

2. Feyenoord 13-30 (+18)

3. Ajax 13-29 (+27)

4. FC Twente 13-26 (+15)

5. AZ 13-26 (+8)

Feyenoord gaat door de zege op Cambuur gedeeld aan kop in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Hartman betaalt vertrouwen van Slot direct uit

Slot koos tegen Cambuur opnieuw voor Hartman als linksback, waardoor Marcos López op de bank begon. De coach van Feyenoord kreeg daar geen moment spijt van. De twintigjarige Hartman schoot na vier minuten hard en hoog raak in de rebound, nadat doelman João Virginia een inzet van Dávid Hancko had gekeerd.

De vroege openingstreffer bleek geen aanzet voor een monsterscore. Cambuur was onmachtig, maar Feyenoord speelde op een te laag tempo om de score snel uit te breiden. Pas na een klein half uur veerde het thuispubliek weer even op toen Hancko op de paal kopte. Vlak daarna werkte Igor Paixão de bal met zijn hoofd van dichtbij op de keeper.

Feyenoord verzuimde de score uit te breiden en zag Cambuur aan het einde van de eerste helft zelfs even gevaarlijk worden. De beste mogelijkheid was voor aanvoerder Leon Bergsma, die in de blessuretijd van de eerste helft op de paal kopte.

Feyenoord miste legio kansen tegen Cambuur, maar het kwam de ploeg van trainer Arne Slot niet duur te staan. Foto: Pro Shots

Feyenoord blijft kansen missen in tweede helft

Ook de eerste kans van de tweede helft was voor Cambuur: Calvin Mac-Intosch kopte uit een corner van Silvester van der Water in de handen van Justin Bijlow, die vrijdag hoort of hij met Oranje mee mag naar het WK. Slot had na een kwartier genoeg gezien en bracht Santiago Giménez en Patrik Walemark voor Danilo en Javairô Dilrosun.

Feyenoord bleef de dominante ploeg, maar bleef ook kansen missen. Cambuur-verdediger Marco Tol voorkwam een tweede tegentreffer door een schot voor de doellijn weg te werken en Giménez schoot oog in oog met doelman Virginia hoog over.

In de slotfase sloop er steeds meer slordigheid in het spel van Feyenoord en kon Cambuur zich in aanvallend opzicht weer laten zien. Eerst schoot Michael Breij vanaf een gevaarlijke plek in de handen van Bijlow en vlak daarna kon de Feyenoord-doelman een kopbal van Felix Mambimbi eenvoudig vangen. Cambuur bleef ook in blessuretijd aandringen, maar Feyenoord voorkwam duur puntenverlies.

